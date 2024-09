Bolzano, la Cassazione conferma l’ergastolo per Benno Neumair

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Benno Neumair, reo confesso del duplice omicidio dei genitori, Laura e Peter

Bolzano – La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo a Benno Neumair per il duplice omicidio e l’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. Il bolzanino 33enne era stato condannato in primo grado nel novembre 2022 e poi in appello nel ottobre 2023. Ora anche la Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa.

Poco prima delle 18 di giovedì il pronunciamento, con la condanna al pagamento delle spese legali. I legali di Benno avevano puntato in particolare sull’esclusione dell’aggravante della premeditazione e sulla non imputabilità. Sia in primo che in secondo grado l’imputato era stato ritenuto perfettamente lucido e consapevole nell’azione, ed era stata dunque esclusa l’ipotesi dell’infermità mentale.