Bolzano, Kompatscher:”Bici sui sentieri, i sindaci potranno vietare il transito”

Modifica al regolamento sul transito delle bici lungo i sentieri escursionistici: sindaci potranno imporre divieti per motivi di sicurezza e non solo

Bolzano – In Alto Adige la rete dei sentieri, lunga ben 15.500 chilometri, viene spesso utilizzata anche dai ciclisti, in maniera particolare dagli appassionati di mountain bike. Pur non essendoci un esplicito divieto di transito lungo i percorsi che portano alle malghe, si inerpicano nei boschi o, più semplicemente sono strade forestali, ciò porta spesso a delle situazioni di conflitto con gli escursionisti, ma non solo. Per questo motivo, su proposta dell’assessore Arnold Schuler, e al termine di un processo partecipativo che ha coinvolto tutte gli attori in causa, la Giunta provinciale ha approvato la modifica di un decreto risalente al luglio del 2000 riguardante il regolamento di esecuzione dell’ordinamento forestale.

In concreto, viene demandato ai sindaci, nei territori con vincolo idrogeologico-forestale, il potere di “vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l´attività agricolo-forestale”. Il divieto di transito per le biciclette dovrà essere segnalato con un apposito cartello, l’osservanza del divieto stesso sarà affidata al Corpo forestale provinciale.

Sino ad oggi i limiti al transito delle bici riguardavano solamente poche e determinate zone poste sotto particolare tutela dal punto di vista naturalistico e paesaggistico (ad esempio il sentiero che porta dalla Forcella Lavaredo alle Tre Cime) o per motivi di sicurezza (alcune aree dell’altopiano del Renon dove vi era il rischio di pericolosa “convivenza” tra bici e cavalli).