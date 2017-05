Bolzano, Kompatscher: “Da noi vittime e carnefici”

Print This Post

Steinhaus, ho aspettato 60 anni per sentire queste parole

Bolzano – “L’Alto Adige è rappresentato sempre come un paese di vittime, ma in verità siamo un paese di vittime e di carnefici”. Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, suscitando l’apprezzamento dell’ex presidente della Comunità ebraica di Merano Federico Steinhaus che ha detto di “aver aspettato da 60 anni dalla bocca di un presidente della Provincia affermazioni come quelle fatte dal presidente Kompatscher”.

La persecuzione nazista in Alto Adige è stata raccontata da testimoni e discendenti di famiglie ebraiche ex sudtirolesi durante un incontro pubblico al Centro Trevi a Bolzano in occasione della presentazione del libro di Sabine Mayr e Joachim Innerhofer “Quando la patria uccide” (Edition Raetia).

“Con iniziative come questa siamo impegnati a difendere la memoria e trasmettere anche oggi alle nuove generazioni il senso dell’impegno civile e della resistenza al nazifascismo”, ha sottolineato il vice presidente della Provincia Bolzano, Christian Tommasini.