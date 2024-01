Bolzano, Kompatscher riconfermato presidente della Provincia di Bolzano

L’esponente Svp sostenuto da Fdi, Lega, La Civica e Freiheit

Bolzano – Il Consiglio provinciale di Bolzano ha eletto Arno Kompatscher per la terza volta presidente della Provincia autonoma. L’esponente della Svp, che guiderà una maggioranza con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen, ha ricevuto 19 sì e 16 no. La settimana prossima il Consiglio si riunirà nuovamente per eleggere gli assessori della giunta Kompatscher ter. Così Kompatscher ha risposto alle critiche dell’opposizione sull’alleanza con Fdi e Lega, poco prima del voto: “Non dovremmo dividere tutto in buoni e cattivi”. Secondo il presidente, in tutto il dibattito si è parlato “poco di contenuti, quasi per niente del programma”, ma si è parlato di “paure e attribuzioni”.

Kompatscher ha confermato, tra le altre cose, l’impegno alla neutralità climatica entro il 2040. Il programma è “chiaro e concreto, anche per quanto riguarda le questioni di autonomia”. “Non tutto è stato perfetto nella scorsa legislatura e non tutto in Alto Adige funziona come dovrebbe. Ma vi chiedo anche di guardare alle regioni limitrofe”, ha proseguito il governatore. “Non sono un cinico e non lo diventerò. Mi impegnerò al massimo per l’Alto Adige”, ha concluso Kompatscher.

‘Superiamo i fossati ora più profondi’

“Tutti assieme dobbiamo impegnarci per superare i fossati che sono diventati più profondi durante la pandemia e le altre crisi di questi anni”. Lo ha detto Arno Kompatscher presentandosi in consiglio provinciale a Bolzano per un terzo mandato. Kompatscher ha poi invitato tutte le forze politiche presenti ad un rispetto reciproco “per ridare fiducia nelle istituzioni”. “Assieme – ha aggiunto – ci dobbiamo adoperare per fare dell’Alto Adige un ponte e un modello”.

Kompatscher – che è stato confermato per la terza volta presidente della provincia autonoma con i voti di Fdi, Lega, la Civica e Freiheitlichen – ha elencato gli obiettivi di questa legislatura, ovvero il ripristino delle competenze d’autonomia perse, come anche l’aumento dei salari e la lotta al caro-casa, la sicurezza e il rischio povertà tra gli anziani. “Tutti questi obiettivi non si potranno realizzare di certo in un battibaleno e questa giunta non farà miracoli, ma si impegnerà per migliorare le condizioni di vita degli altoatesini ed impegnarsi per le loro preoccupazioni. In tutto questo però servirà anche la collaborazione del consiglio provinciale”, ha ribadito.

