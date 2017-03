Bolzano, Kompatscher incontra Dalai Lama in India

Connect on Linked in

Governatore altoatesino conclude viaggio in Asia

Bolzano – La seconda parte del viaggio in Asia del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, per fare il punto sui progetti di cooperazione allo sviluppo sostenuti ha avuto come punto focale la minoranza tibetana che vive esiliata in India (100mila dei circa 130mila tibetani) attorno a Dharamsala, la sede del governo tibetano in esilio.

Fino ad oggi, la Provincia ha finanziato 44 progetti per un importo di 1,5 milioni di euro. Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, la guida spirituale del popolo tibetano ha ricordato lo stretto legame di amicizia con l’Alto Adige: “Anche nella sua missione per la comunità tibetana i conflitti vanno superati non con la violenza ma con le armi dello spirito e del cuore”, ha ricordato il Dalai Lama.

Nel giorno in cui a Dharamsala si celebra il 58° anniversario dell’uprising day tibetano, la data dell’insurrezione di Lhasa, Kompatscher ha ricordato che “l’autonomia dell’Alto Adige è un esempio positivo di pacificazione e può dare speranza al popolo tibetano nel mondo”.