Bolzano, Investe più volte ciclista: arrestatoun albanese. Due arresti per droga a domicilio a Bressanone

Carabinieri indagano per tentato omicidio. Da capire il movente a Silandro. I colleghi di Bressanone hanno stroncato invece un traffico di cocaina in atto già da molto tempo nelle valli Isarco e Gardena

Bolzano – Ha tentato più volte di investire un ciclista: con l’accusa di tentato omicidio i carabinieri di Silandro hanno arrestato un albanese 42enne. Il fatto è avvenuto lungo una strada secondaria nei pressi di Castelbello, in val Venosta.

L’uomo – così la denuncia – ha investito con la sua monovolume un macedone di 40 anni che stava pedalano lungo la stradina, portando a spasso il suo cane. Dopo il primo impatto, l’automobilista ha fatto inversione di marcia e ha tentato ancora per due volte di investire il ciclista, colpendo anche l’auto di un uomo che si era fermato a soccorrerlo.

Finalmente l’auto pirata si è data alla fuga, ma è stata intercettata poco dopo da una pattuglia dei carabinieri, con i segni ben visibili sul parafango. L’automobilista non ha neanche tentato di nascondere le sue responsabilità. I carabinieri hanno avviato accertamenti per risalire al movente, non escludendo nessuna pista, né quella passionale, né quella di un regolamento di conti.

Droga a domicilio

In circa tre mesi d’indagine, i carabinieri sono riusciti ad individuare un montenegrino, residente a Bressanone già da molti anni, che, in complicità con la convivente albanese, era dedito allo smercio al dettaglio di cocaina. Nel corso dei numerosissimi servizi di osservazione svolti, i carabinieri hanno individuato una ventina di consumatori locali che si rivolgevano alla coppia per avere lo stupefacente.

Il costo di ogni dose era di circa 100 euro più il prezzo di consegna a domicilio che poteva variare dai 20 ai 40 euro a seconda della distanza da percorrere. Veniva applicata anche una tariffa a seconda del rischio di ogni consegna. Sono stati documentati più di 60 operazioni di spaccio.