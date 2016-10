Bolzano investe negli ospedali: 62 milioni in 5 anni

Manutenzione e nuove infrastrutture negli ospedali dell’Alto Adige

Bolzano – Anche l’ospedale di Bressanone al centro del programma di interventi infrastrutturali per i prossimi 5 anni. Via libera della Giunta provinciale, su proposta dell’assessora Martha Stocker, al programma di finanziamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per il periodo 2016-2020. Gli investimenti previsti per il quinquennio ammontano a 62.580.000 euro, suddivisi in 7,5 milioni per il 2016, 17 milioni per il 2017 e per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020. Molti gli interventi resi possibili nei sette ospedali presenti sul territorio grazie allo stanziamento deciso questa mattina (18 ottobre) dall’esecutivo provinciale.

A Brunico, ad esempio, potranno partire i lavori di ampliamento delle sale operatorie, del pronto soccorso, dei reparti di degenza e delle cucine, mentre a Merano, Bressanone e Brunico i reparti di radiologia avranno a disposizione i locali necessari all’acquisto di nuovi macchinari di grandi dimensioni. Fra gli altri lavori previsti, infine, da segnalare l’abbattimento di barriere architettoniche, l’esecuzione di alcuni lavori legati alla sicurezza, l’introduzione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento in grado di abbattere i consumi e l’adeguamento di una serie di sale d’aspetto.