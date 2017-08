Bolzano, investe 2 pedoni e non si ferma

Connect on Linked in

Donna bloccata poco dopo in centro storico

Bolzano – Nel pomeriggio di mercoledì un’automobilista ha investito e ferito due pedoni in via dei Vanga, in centro storico a Bolzano, ma non si è fermata e ha proseguito la corsa con il parabrezza distrutto.

La donna è stata bloccata poco dopo in via Rosmini da una pattuglia dei vigili urbani. I due pedoni, un uomo e una donna, sono state ricoverato all’ospedale con ferite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Notevoli i disagio alla viabilità in città durante i rilievi dell’incidente.