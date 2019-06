Bolzano, Incidente a San Vigilio di Marebbe: muore escursionista

Connect on Linked in

Sul posto carabinieri, soccorso alpino ed elicottero

Bolzano – Una persona è morta domenica pomeriggio in seguito ad un incidente in montagna che si è verificato nella zona di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, poco dopo le 14.

Secondo le prime informazioni, diffuse in una nota della Centrale provinciale emergenza, una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe perso la vita in conseguenza ad una caduta.

Sul luogo dell’incidente si sono portati gli uomini del Soccorso alpino ed i carabinieri, oltre che l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

In breve

Aggredito in discoteca bresciana, identificato responsabile. I carabinieri di Cavalese hanno identificato il responsabile dell’aggressione di un giovane della valle di Fiemme avvenuta nel marzo scorso all’interno di una nota discoteca bresciana, dove questi si era recato con altri amici, anche loro trentini. Uno dei giovani era stato prima spinto per futili motivi e poi brutalmente picchiato da un 23enne veronese, riportando traumi guaribili in 10 giorni. Una volta curato, la vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che, attraverso la visione di numerosi filmati integrata ad una serie di accertamenti, hanno denunciato l’aggressore per lesioni personali.