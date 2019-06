Bolzano, Grave bimbo finito in macchinario di una stalla

Connect on Linked in

Incidente in maso a Campo di Trens in Alto Adige

Bolzano – E’ ricoverato in gravi condizioni in una clinica specializzata in Germania un bimbo finito martedì pomeriggio in un macchinario di una stalla a Campo di Trens, in Alto Adige. Mentre i genitori stavano lavorando nella stalla il piccolo è rimasto incastrato nel verricello.

I genitori sono riusciti a fermare il macchinario e a liberare il bambino che è stato trasportato prima all’ospedale di Vipiteno, visto la gravità delle ferite i medici hanno però deciso il trasferimento in elicottero alla clinica di Murnau, in Germania.

In breve

