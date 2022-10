Bolzano, “Gratta” 20 euro e vince 5 milioni

Posted on

La centrale di Mattarello (Trento), interamente cablata in fibra (FTTH), sarà la prima in Italia ad essere protagonista del percorso di trasformazione digitale del Paese NordEst – Parte da Trento il processo di spegnimento della rete in rame di TIM in Italia. La centrale di Mattarello, che serve un’importante area a Sud della città, è […]