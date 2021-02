Bolzano, governatore Kompatscher: non ci sarà stagione invernale

“Servono ristori e certezza su ripartenza”

Bolzano – “Ormai è alla luce del sole che non ci sarà una stagione turistica”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all’ulteriore rinvio dell’apertura degli impianti, ma anche del lock down in Germania.

“Ora – ha proseguito – dobbiamo fare di tutto per superare l’attuale emergenza e creare i presupposti per una ripresa delle attività turistiche in primavera”. Il presidente della Provincia di Bolzano ha sottolineato l’importanza per le aziende di “poter programmare la riapertura e avere certezze per quanto riguarda i ristori, sia statali che provinciali”.

Kompatscher ha ricordato che il consiglio provinciale a marzo sarà chiamato a esprimersi su un pacchetto di misure che la giunta sta mettendo a punto in questi giorni. Grande preoccupazione è stata espressa dal governatore anche per quanto riguarda la fine delle moratorie dei mutui. “Cerchiamo soluzioni alternative con le banche, altrimenti molte aziende rischiano la vita”, ha concluso il presidente.