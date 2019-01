Bolzano, Giovane muore investito a Malles Venosta

Connect on Linked in

Camminava nella notte sulla statale della Val Venosta. A Trento due arresti della Polizia

Bolzano – Un giovane è morto nella notte a Malles, in Alto Adige, investito da un’auto, intorno alle 4, mentre camminava sulla statale della Val Venosta. Stava camminando con un amico, quando il mezzo l’ha travolto.

In zona sono intervenuti sanitari, carabinieri e vigili del fuoco volontari, ma per Stefan Heinisch, 26 anni, non è stato possibile che constatare il decesso. L’incidente è avvenuto in direzione da Resia verso Merano, nella zona nord dell’abitato.