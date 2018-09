Bolzano, Fondi riservati: assoluzione ex governatore Luis Durnwalder confermata in parte

Connect on Linked in

Cassazione rinvia caso in appello per 1 dei 5 capi d’imputazione

Bolzano – Assolto in primo grado ed in appello, l’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, dovrà affrontare un nuovo processo per una parte della gestione dei fondi riservati.

La corte di cassazione ha, infatti, confermato la sentenza di assoluzione per quattro dei cinque capi d’imputazione da cui era nato il processo.

Per un unico punto, quello relativo alla compensazione tra anticipazioni per spese di rappresentanza e spese personali, la Cassazione ha rinviato il caso alla Corte d’appello.

I difensori dell’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, “sono soddisfatti dell’esito del ricorso, molto atteso in Provincia e sul territorio, essendo stata riconosciuta la correttezza della destinazione e dell’uso, sempre in buona fede, dei fondi riservati, eccependo solo la formalità di rimborso delle somme anticipate e maturate a credito del Presidente, decurtate dalle spese di natura privata”. Lo affermano gli avvocati Domenico Aiello, Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer in una nota.

I legali sottolineano, poi, che “la stessa Corte sul capo 5, ha ritenuto di distinguere e ritenere di pronunciare sentenza di prescrizione per le condotte contestate e anteriori al 11 marzo 2006, rinviando solo per tale limitata e residua ipotesi di accusa alla Corte di Appello di Trento” .

In breve

Lite tra ex, lui denunciato per lesioni e minacce aggravate – Urla in strada, poi in casa, e quando i carabinieri sono arrivati un uomo ha aperto la porta e aveva un braccio ferito, bendato, mentre a terra c’era un coltello da cucina. Già noto alle forze dell’ordine per piccoli episodi, è stato denunciato per minacce aggravate e lesioni. È accaduto in Trentino e l’uomo, 53 anni, secondo quanto viene spiegato dai militari, ha dato prima una spiegazione non convincente, poi ha ammesso di essere stato ferito dalla ex, 26 anni, che aveva minacciato con un fucile, regolarmente detenuto. I carabinieri hanno rintracciato la giovane, che riportava evidenti segni di violenza, e ascoltato la sua versione. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A chiamare il 112 sono stati dei residenti, che hanno riferito di urla e forti rumori.

Elezioni Provinciali: nasce ‘Sinistra per il Trentino’ – È nata una nuova coalizione che si presenterà alla prossime elezioni provinciali in Trentino con una candidata presidente, Antonella Valer, da tempo impegnata nel sociale e candidata alle recenti politiche per Liberi e Uguali, nel collegio Valsugana. La coalizione, ‘Sinistra per il Trentino’, come reso noto ieri in una conferenza stampa, vede al suo interno Liberi e Uguali del Trentino e L’altro Trentino a sinistra che riunisce persone provenienti da Rifondazione comunista, Potere al Popolo, società civile. “Convinti che fosse necessario un ampio spazio a sinistra, in grado di contrastare le destre – spiegano – abbiamo cercato di costruire un ponte col centro sinistra, sostenendo fino all’ultimo la candidatura di Ghezzi. Davanti all’ineluttabilità di scelte che allontanano la possibilità di una discontinuità programmatica rispetto alle passate legislature, abbiamo deciso di organizzarci per un’alternativa che si rivolga a quelli che non condividono le scelte delle principali coalizioni.