Bolzano, Fermato camion con frutta avariata destinata in Alto Adige

Sequestrate 28 tonnellate albicocche nel Bolognese

Bolzano – Un carico di oltre 28 tonnellate di frutta avariata è stato trovato dalla Polizia Stradale su un autoarticolato, che trasportava 95 casse di albicocche provenienti da un’azienda napoletana e destinate ad una ditta di Merano (Bolzano), per essere trasformate in succhi di frutta.

La scoperta è stata fatta all’alba di martedì in un’area di sosta vicino al casello di Sasso Marconi, nel Bolognese. Gli agenti della Polstrada di Pian del Voglio, durante i normali servizi di vigilanza, hanno notato che dal veicolo usciva liquido maleodorante, che continuava a gocciolare sull’asfalto. Il controllo ha rivelato che il mezzo pesante conteneva circa 28.500 kg di albicocche, distribuite in 95 casse, in pessimo stato di conservazione, confermato anche dalla presenza di diversi parassiti.

I medici dell’Ausl, chiamati dalla stessa Polizia, hanno constatato il cattivo stato di conservazione dell’intero carico, che è stato sottoposto a vincolo sanitario tramite l’apposizione di nove sigilli.

