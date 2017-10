Bolzano, Due alpinisti recuperati sul Sassolungo. E’ tempo di bilanci per Aiut Alpin che torna operativo il 2 dicembre

Connect on Linked in

Sabato sera a 3.000 metri, grazie a visori notturni elicottero

Bolzano – Due alpinisti sono stati recuperati sabato sera sul Sassolungo dal soccorso alpino dell’Aiut Alpin Dolomites.

Era ormai buio e si trovavano sulla punta Grohmann senza possibilità di scendere e con la prospettiva di passare la notte a circa 3.000 metri. Grazie ai visori notturni l’elicottero è riuscito a portarli a valle.

Stagione intensa per Aiut Alpin

Durante la stagione estiva Aiut Alpin Dolomites è stato operativo, come da convenzione con l’amministrazione della Provincia e della Sanità, dal 10 giugno fino al 8 ottobre 2017. In questo periodo sono stati effettuati 421 interventi di elisoccorso, la maggior parte furono emergenze per il recupero di escursionisti in montagna e alpinisti

(147 i casi).

Il resto per incidenti in altre attività di tempo libero, lavoro, su strade, emergenze sanitarie e ricerche.

Suddivisione interventi per province

Alto Adige 386; Trentino 20, Belluno 15

Totale persone soccorse

438, di cui 214 emergenze sanitarie, 161ferite;

35 illese; 28 decedute ( di cui 18 a seguito di emergenze sanitarie, 10 a seguito di traumi vari).

Nazioni delle persone soccorse

– Italia 296 (di cui Alto Adige 185, Trentino 8, Belluno 1)

– Germania e Austria 109

– altre Europa e oltre oceano 33

Come già l’inverno scorso anche quest’estate sono stati effettuati o terminati 11 interventi nelle ore notturne, interventi che finora non erano possibili a causa dell’oscurità e che l’Aiut Alpin Dolomites effettua solo da febbraio 2017.

Aiut Alpin Dolomites sottolinea la buona collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la Centrale Provinciale d’Emergenza e la HELI Elisoccorso Alto Adige. Un grazie particolare va ai volontari del Soccorso Alpino, ai piloti, verricellisti, medici anestesisti e tecnici di elicottero, che ogni giorno hanno svolto il servizio di pronto intervento presso la base Pontives.

Un ulteriore grazie va inoltre a tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a rendere possibile il servizio a favore degli infortunati. Il servizio Aiut Alpin Dolomites riprenderà il 2 dicembre 2017 per la stagione invernale.

