Bolzano, dopo giorni di ricerche: il lago di Monticolo restituisce il corpo di Michael Hafner

Il giovane Michael Hafner, di 19 anni, era scomparso domenica scorsa

Bolzano – È stato trovato all’altezza del lido, ma verso la sponda opposta. Il riconoscimento è stato effettuato da un amico, i genitori sono stati informati.

Successivamente, la salma del giovane è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Bolzano.

Saranno accertate le cause della morte. Sul corpo non ci sono segni di lesioni, informano i carabinieri. Il ragazzo di Andriano era entrato nel lago con sup e pagaia. Alle sue ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, sommozzatori, squadre cinofile e droni.

In breve

E’ un 28enne di Caldaro, nato all’estero, la vittima dell’incidente avvenuto mercoledì 29 giugno a Pianizza di Sotto. La vittima, era uscita di casa intorno alle 12.30, partendo in in sella al proprio scooter. Giunto in fondo alla via, il giovane si è scontrato – la dinamica è ancora in fase di accertamento – con una due volumi che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, condotta da un 26enne anche lui del posto. Inutile ogni tentativo si soccorso, il giovane è deceduto sul posto.

Cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a seguito di uno scontro che, poco dopo le 17 di mercoledì 29 giugno, ha coinvolto un camper ed un’autovettura. Lo schianto è avvenuto nella galleria di Castel Badia a San Lorenzo di Sebato, in Val Pusteria.