Regione in cima a classifica nazionale, +4,8% superfici vigneti NordEst – Vendemmia 2017 con produzione in calo per il Veneto, che ha portato a una produzione di 8,5 milioni di ettolitri di vino, -16,5% rispetto al 2016, quantità che conferma comunque la regione in cima alla graduatoria nazionale. Secondo i dati di Avepa elaborati dalla Statistica […]