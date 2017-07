Bolzano città più cara d’Italia

Connect on Linked in

La Toscana è la Regione più costosa

Bolzano – Resi noti dall’Istat i dati relativi all’inflazione di giugno per i capoluoghi di regione e le regioni, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia e la classifica delle regioni più costose, in termini di aumento del costo della vita.

Le città con i maggiori rincari si confermano, come a maggio, Bolzano, Milano e Venezia. Bolzano è in testa alla classifica da anni e l’inflazione dell’1,9% si traduce in una stangata aggiuntiva, per una famiglia di 4 persone, pari a 1027 euro su base annua.

Segue Milano, dove il rialzo dei prezzi dell’1,5% determina un aumento del costo della vita pari a 770 euro e Venezia, dove l’inflazione dell’1,9% comporta un aggravio annuo di spesa di 765 euro. In testa alla top ten delle regioni più costose, in termini di rincari, la Toscana.