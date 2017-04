Bolzano, Cade nel dirupo e muore un turista germanico

Connect on Linked in

Numerosi gravi incidenti in questi giorni in Alto Adige



Bolzano – Un turista germanico di 82 anni ha perso la vita durante una passeggiata nel tardo pomeriggio di lunedì a Parcines. Karl Gründel, si trovava assieme a un gruppo di amici. Durante un’escursione avrebbe avuto dei problemi e si sarebbe attardato. Quando gli amici sono giunti in albergo,però, non vedendolo arrivare, hanno dato l’allarme. Il corpo dell’uomo è stato trovato poco dopo, a Plars di Sopra, nel Comune di Lagundo. Indagini in corso sulle cause del decesso da parte dei Carabinieri della zona.

Un uomo di 58 anni è rimasto invece seriamente ferito martedì mattina per un incidente occorsogli nel bosco vicino a San Pancrazio, in Val d’Ultimo, in seguito ad una caduta. L’uomo seppur ferito, è riuscito però a raggiungere una vicina casa chiedendo aiuto. Sul posto i soccorritori della Croce bianca della zona e anche il Pelikan 1, che lo ha trasferito a Bolzano.

Tentata rapina con siringa alla Kolping a Bolzano

Presa di mira da un tossicodipendente la receptionist dell’ostello. Sarebbe stata afferrata ad un polso e strattonata. Indagini in corso da parte della polizia che sta analizzando anche le telecamere in zona.

Meranese arrestato a Trento per droga

I carabinieri di Trento hanno arrestato Z.M. 50enne altoatesino residente a Merano, che durante un controllo effettuato all’altezza del Dos di Trento, è stato sorpreso con dell’eroina nascosta nella tasca dei pantaloni.