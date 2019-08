Bolzano, Bus contro auto a Terlano: un morto e 14 feriti

Connect on Linked in

Ci sarebbero almeno una decina di feriti

Bolzano – Una persona è morta ed almeno altre dieci sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio a Terlano, in Alto Adige, poco prima delle 16.

Secondo le prime informazioni, un autobus della società di trasporto Sasa che stava arrivando da Terlano in direzione Bolzano si è scontrato con un’auto. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Vilpiano e Terlano, ed i carabinieri.