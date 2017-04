Bolzano, breve incontro tra il ministro Lotti e il governatore Kompatscher

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Trasferta altoatesina per il ministro Lotti

Bolzano – “Abbiamo preso una rapido caffè assieme, dandoci però appuntamento tra due settimane a Roma per fare il punto – ha spiegato Lotti – sui finanziamenti che, come Cipe e come Governo, stiamo portando avanti con il presidente Kompatscher”

“Si è trattato di un importante scambio di opinioni, come è usuale tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano”, ha concluso Lotti.

Aperitivo in centro a Bolzano per il ministro Luca Lotti. Il ministro dello sport con delega all’editoria ha incontrato nella centralissima Piazza Erbe i militanti del Pd del Comitato Renzi nel quadro della campagna per le primarie.

In breve