Bolzano, Boschi a Termeno: “Io orecchio e voce del territorio”

Candidata Pd incontra la base della Svp in Alto Adige e i sindaci

Bolzano – “Intendo il ruolo del parlamentare come orecchio e voce del territorio. In questi anni ho lavorato nell’interesse del Paese, non dimenticando quelli del territorio”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, che a Termeno, in Alto Adige, ha incontrato i sindaci e i funzionari locali della Svp del suo collegio Bolzano-Bassa Atesina.

Boschi ha ribadito che la scelta del Pd di candidare lei e Gianclaudio Bressa in Alto Adige “dimostra il credibile impegno del governo in questi anni per l’autonomia del Trentino Alto Adige”. La sottosegretaria ha detto di volere portare avanti questo impegno facendosi “portavoce dei bisogni del territorio in Parlamento”.

Bressa ha sottolineato che per il Pd “l’autonomia è una questione di rispetto e di democrazia, la forza e il cuore dell’Alto Adige”. Per il governatore Arno Kompatscher “l’autonomia è uno strumento che funziona e che garantisce sviluppo, non solo dell’Alto Adige, ma dell’intero Paese. Siamo pagatori netti e perciò non c’è nessun motivo d’invidia”.