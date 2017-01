Bolzano, Blocco studentesco in piazza

“Scuola sia fulcro della crescita personale”

Bolzano - Domenica notte alcuni militanti del Blocco Studentesco hanno srotolato uno striscione recante la scritta “La tua guerra ora” lungo la cancellata posta davanti al Tribunale. Durante l’azione i militanti hanno acceso delle torce tricolori.

“Vogliamo inaugurare a nostro modo il 2017 perché sia un nuovo anno di battaglie per la libertà e i diritti degli studenti. La tua guerra ora non è un semplice slogan ma una promessa di rivalsa verso chi vorrebbe la gioventù italiana completamente annichilita e annientata, non possiamo tollerare oltre un’istituzione scolastica che rende la scuola un’azienda e che riduce lo studente a mero utente di essa. La scuola deve essere il fulcro della crescita personale e comunitaria dei giovani, non un luogo dove si infarciscono i ragazzi di semplici nozioni tecniche e lavorative”, affermano in una nota i militanti del movimento.