Bolzano, Di Battista (M5S): la SVP fa inciuci col PD. Boschi al carnevale di Salorno

Non è accettabile che la Svp sostenga la candidatura di Boschi. Intanto la sottosegretaria torna in Alto Adige

Bolzano – “Per me l’Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché qua hanno il posto paracadutato”. Lo afferma Alessandro Di Battista durante il suo comizio a Merano commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.

“La Boschi oltre ad aver avuto voce in campo sull’Italicum, bocciato dalla Corte costituzionale, è stata sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale e inoltre ha usato il suo ruolo di ministro per occuparsi di una banca riconducibile alla sua famiglia, pertanto mi meraviglio che la Svp abbassi la testa dinnanzi a questa candidatura”, ha detto Di Battista.

“Non è accettabile che la Svp sostenga questa candidatura, bisogna ribellarsi. La Svp fa inciuci col Pd”, ha detto Di Battista.

Boschi torna in Sud Tirolo

Maria Elena Boschi, in Alto Adige per la campagna elettorale, ha partecipato sabato pomeriggio al carnevale di Salorno. Boschi ha incontrato il sindaco Roland Lazzeri (Svp) e il vicesindaco Ivan Cortella ed ha girato per il paese mentre sfilavano i numerosi carri, incontrando la popolazione in festa.

La candidata del Pd nel collegio di Bolzano – Bassa atesina ha anche incontrato il nano-giullare Perkeo a cui è dedicato il carnevale di Salorno. In mattinata la sottosegretaria in compagnia di Gianclaudio Bressa, candidato nello stesso collegio ma al Senato, si era recata al Club Rodigino, associazione culturale, artistica e ricreativa della comunità di Don Bosco a Bolzano.

“Un’associazione, ha riconosciuto Boschi, molto importante per tenere vivo il quartiere”. Boschi è stata invitata a pranzo dai soci del Club e ha promesso che visiterà prossimamente la mostra Eusart presso la Galleria Civica di Bolzano.

Splendido sabato a Salorno per il Carnival del Perkeo: tradizione, storia e identità in una delle più grandi feste dell’anno in Bassa Atesina. Calorosa accoglienza alla sfilata che riunisce amici, associazioni, bambini, cittadini. Un modo bello e festoso di stare assieme. Grazie! pic.twitter.com/mClxQaoLEi — maria elena boschi (@meb) February 10, 2018