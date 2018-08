A Bolzano bambino rischia di annegare. Tragico schianto sulla Gardesana: muore centauro

Connect on Linked in

Trasportato in clinica a Innsbruck, salva l’altra bambina. Mortale sulla Gardesana

Bolzano – Due bambini, di 7 e 9 anni, hanno rischiato di annegare in una piscina di un albergo a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, in Alto Adige. Sono stati salvati e trasportati in ospedale.

La peggio l’ha avuto il ragazzino di 9 anni: è stato trasportato d’urgenza in elicottero nella clinica universitaria di Innsbruck. Le sue condizioni di salute risultano gravi, mentre la ragazzina è stato trasportata con ferite giudicate non gravi all’ospedale di Vipiteno.

Un ospite dell’albergo aveva lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.

Tragico schianto sulla Gardesana

In breve

Un ragazzo 16enne è morto dissanguato a Vigonza (Padova) in seguito a un terribile incidente domestico. Chiudendo la porta della cucina di casa il ragazzo ha involontariamente provocato la rottura del vetro centrale, e una grossa scheggia lo ha colpito ad una coscia, recidendo l’arteria femorale. Il giovane, nato in Italia da una famiglia di origini camerunensi, è stato subito soccorso ma non è stato possibile fermare il violento dissanguamento. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del Suem 118 di Padova, che ha trasportato d’urgenza il 16enne in ospedale, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Incidente mortale in agricoltura, a Marano di Valpolicella (Verona). Un uomo di 72 anni, Mario Fasoli, era alla guida di un trattore agganciato ad un albero con un cavo per sradicarlo; l’anziano è stato colpito dalla pianta ed è rimasto ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese ed i tecnici dello Spisal di Valeggio sul Mincio dell’Ulss 9 Scaligera.