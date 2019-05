Bolzano, Automobilista muore a Vadena

Autovettura finita contro un muro

Bolzano – Un automobilista ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale a Vadena.

Poco dopo le tre di notte, l’uomo è finito con la sua autovettura contro un muro mentre percorreva la strada lungo l’Isarco. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con il medico d’urgenza, i vigili del fuoco ed i carabinieri che però non hanno potuto salvare la vita dell’automobilista.

In breve

Si è costituito nella notte ai Carabinieri l’uomo che a San Bonifacio (Verona), al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie e il figlio 27enne, che era intervenuto per difendere la madre. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Marito e moglie, italiani, si erano dati appuntamento alla stazione di San Bonifacio per affrontare alcune questioni legate alla separazione in corso, ma l’uomo ha aggredito la moglie con un coltello e il figlio si è messo in mezzo per separare i genitori. Ferito anche un cittadino bosniaco che ha assistito alla lite ed è intervenuto per difendere la donna.

Dopo la nevicata fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme. Preoccupa in particolare il brusco abbassamento delle temperature con alto rischio di gelate. La scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, secondo Meteotrentino. Intanto gli agricoltori hanno già approntato i sistemi preventivi come gli impianti antibrina per i meleti.