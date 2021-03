A Trento nessuna vittima e 177 nuovi contagi, 212 guariti e 82.676 vaccinazioni. A Bolzano un decesso

Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Le vaccinazioni intanto in Trentino, sono arrivate a 82.676 di cui 28.978 seconde dosi. Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti covid, di cui 45 in rianimazione

Trento/Bolzano – Nel dettaglio, in Trentino sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare ai quali si affiancano altri 116 positivi all’antigenico.

I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 64 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 69, curati a domicilio come i 102 pauci sintomatici rilevati oggi.

Fra i giovanissimi ci sono 28 ulteriori casi (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni) mentre sono più numerosi quelli individuati fra gli ultra settantenni (16 nella fascia 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni).

Le dimissioni dall’ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15. Aumentano inoltre di altre 212 unità le guarigioni che dall’inizio pandemia risultano essere dunque 35.486. Oltre 2.800 i tamponi: quelli molecolari sono stati 1.350 (928 analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 422 alla Fem).

È pari a 1.491 invece il numero dei tamponi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Un ultimo dato relativo ai vaccini riguarda la fascia degli ultra ottantenni con 38.925 dosi finora somministrate; quelle della fascia 70-79 anni invece sono state finora 7.244.

Il punto a Bolzano

Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 1.108. I nuovi contagi sono 137: 55 sono stati rilevati sulla base di 1.064 tamponi pcr (239 dei quali nuovi test) e 82 sulla base di 9.436 test antigenici.

Il totale dei casi positivi accertati è ora di 69.356: di questi, 66.404 persone (97 in più di ieri) sono state dichiarate guarite.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 35 oltre a 3 all’estero. Calano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri, che sono 106 (9 in meno), e nelle strutture private convenzionate, che sono 108 (7 in meno).

Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 103 (23 in più). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.630.

Il punto della fondazione Gimbe

In Alto Adige, nella settimana dal 17 al 23 marzo, risulta in miglioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (pari a 171) e si registra una diminuzione del 13,2% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione “Gimbe”.

In Trentino, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 633, ma anche qui si registra una diminuzione, pari al 15,1%, dei nuovi casi.

Il miglioramento della situazione è segnalato anche dalla saturazione sotto soglia dei posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19: a fronte di una media nazionale del 39%, che sale al 58% nella provincia di Trento, la provincia di Bolzano ha un’occupazione di posti letto in terapia intensiva del 30%.

Buono anche l’andamento della campagna vaccinale: la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Alto Adige è pari al 5,6%, in Trentino al 5%, mentre la media nazionale è del 4,4%.

La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale in Alto Adige è pari al 41,2% (al primo posto fra le regioni italiane); in Trentino è pari al 37% (al secondo posto), mentre la media nazionale è del 19,1%.