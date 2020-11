Bolzano, ancora 712 casi positivi e 4 decessi. Tre postazioni ‘drive through’ con militari anche in Trentino-Alto Adige

Tre postazioni ‘drive through’ in Trentino-Alto Adige. In campo anche le Forze Armate per aumentare il numero di tamponi

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.961 tamponi Covid-19. Sono stati registrati 712 nuovi casi positivi. Quattro i decessi che portano il numero dei decessi complessivi per covid a 330.

Il numero delle persone positive al coronavirus sale a 11.571. Sono 270 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 86 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 89 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Sale ancora il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 35.

Sono 7.309 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 23 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. In totale sono oltre 5200 i pazienti considerati guariti dal covid in Alto Adige, questi i dati diffusi dall’Azienda sanitaria.

Tamponi anche con i militari

Le Forze Armate scendono in prima linea nella lotta al Covid 19. Si chiama Operazione «Igea» il programma pianificato dal Ministero della Difesa per sostenere il sistema sanitario nazionale nella fase di prevenzione e ricerca del virus. Su indicazioni del Ministro Lorenzo Guerini sono state emanate disposizioni per allestire in tutta Italia 200 postazioni denominate Dtd “Drive Through Difesa” che potranno effettuare tamponi rapidi a favore della popolazione.

Tre di queste saranno rese operative a Bolzano, Trento e Rovereto, così le Truppe alpine. Il presidio del «Drive Throught Difesa» di Bolzano sarà attivato sotto una tensostruttura montata nei pressi del parcheggio W dell’Ospedale San Maurizio. Personale medico e sanitario dell’Esercito ed in particolare delle Truppe Alpine provvederà con l’ausilio dell’Azienda Sanitaria ad effettuare tamponi che potranno arrivare fino a 300 al giorno (48 ogni ora). L’accesso al Dtd sarà regolato dall’Azienda Sanitaria e per quelle persone indicate dal servizio epidemiologico. Nell’operazione sono impegnati più di 1.400 militari.

L’obiettivo è quello di raccogliere 30mila tamponi su tutto il territorio nazionale. Sul territorio di competenza del Comando Truppe Alpine dell’Esercito che comprende le Regioni di Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano la Difesa ha allestito 54 Dtd.