Bollo auto con Aci e quelle commissioni illecite: ecco come chiedere il rimborso

Hai pagato il bollo auto con l’Aci? Se hai pagato con carta o bancomat, le commissioni sono illecite

NordEst – Se hai pagato il bollo dell’auto con carta di credito o bancomat sul sito Aci (o nei punti Aci), ti hanno applicato una commissione aggiuntiva non dovuta.

È quanto ha stabilito l’Antitrust che ha multato Aci per pratica illecita. È il momento di chiedere il rimborso di quanto hai pagato in più illecitamente dal 14 giugno 2014 in poi.

Chi, dal 14 giugno 2014 a oggi, ha pagato il bollo auto tramite Aci (l’Automobil Club d’Italia), tanto sul loro sito quanto direttamente negli uffici, si è visto aggiungere una commissione per il solo fatto che ha utilizzato una carta di credito o un bancomat per pagare.

Si tratta di una pratica illecita che avevamo segnalato da tempo all’Antitrust. Ora, per questo, il Garante ha sanzionato Aci con 3 milioni di multa. È tuo diritto, quindi, chiedere il rimborso di quanto ti hanno fatto pagare ingiustamente. Compila il form: diffideremo Aci a rimborsare tutti quelli che come te hanno pagato una commissione o più commissioni non dovute.

No alle commissioni se paghi con carta o bancomat - Il Codice del Consumo, infatti, sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat. In questo caso (come in molti altri che abbiamo più volte segnalato) Aci applicava per i pagamenti con carta di credito un costo aggiuntivo dell’1,2% sul bollo pagato (In pratica se il bollo era di 300 euro si pagavano 3,6 euro di commissioni). Chi ha pagato con bancomat negli uffici Aci ha invece subito una commissione fissa di 20 centesimi.

Dopo la nostra segnalazione e l’avvio del procedimento da parte del Garante, Aci ha trasformato questa percentuale in una quota fissa di 75 centesimi. Ma l’Antitrust ha ritenuto che anche questa quota fissa violasse il principio sancito dal Codice del consumo e ha quindi sanzionato Aci. Infine, queste commissioni non sono state applicate ai soci Aci. Anche su questo aspetto Antitrust ha multato Aci visto che reclamizzava come offerta riservata ai soci un diritto riconosciuto a tutti dalla legge (articolo 62 del Codice del consumo in vigore dal 13 giugno 2014).

L’Antitrust ha chiesto anche ad Aci di eliminare le commissioni aggiuntive illecite; ad oggi la pratica scorretta è ancora in corso dunque ti consigliamo di pagare il bollo con altre modalità.