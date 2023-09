Misure anti-smog al via dal primo ottobre 2023: attenzione ai divieti anche per le auto diesel Euro 5

Le auto diesel Euro 5 non possono circolare in Veneto, Lombardia, Piemonte, ed Emilia Romagna quando si verificano determinate condizioni di allerta per il superamento dei limiti di PM10

NordEst – Lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti è una misura prevista dal piano antismog concordato da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Il provvedimento è stato adottato per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria: si tratta di limitazioni che possono essere permanenti, in vigore tutto l’anno per i veicoli più datati (soprattuttoper auto da Euro 0 a Euro 2), e temporanee, per un periodo di sei mesi riguardanti anche le vetture diesel Euro 4 e Euro 5.

Il blocco in Veneto

La Cgia di Mestre informa che in Veneto, come per gli altri anni, resta la possibilità per i veicoli intestati alle attività economiche che, eventualmente, rientrano nel blocco, di circolare lo stesso (solo per interventi di urgenza) previa corretta compilazione dell’ autocertificazione (SCARICALA QUI)

In base al livello di inquinamento dell’aria, il piano prevede tre gradi di allerta:

nessuna allerta LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

allerta LIVELLO 1 ARANCIO

Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

allerta LIVELLO 2 ROSSO

Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1e 2;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4;

– divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3, alimentati a diesel Euro 5 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

In base alle rilevazioni effettuate quotidianamente dalle centraline presenti nel territorio, ogni 3-4 giorni è l’ARPAV del Veneto stabilirà il livello di allerta (verde, arancione o rosso) che farà scattare le diverse limitazioni al traffico.