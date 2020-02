Black out e disagi per il forte vento in Alto Adige, albergo scoperchiato a Canale d’Agordo

Energia elettrica interrotta in molte valli, alberi sradicati, persiane e coperture lamiera messe in sicurezza. Danni ingenti anche nel Bellunese

NordEst – A causa del vento di forte intensità nelle ultime ore i vigili del fuoco volontari della zona di Oltradige sono stati allertati per numerosi interventi e sono intervenuti per risolvere danni e prevenirne ulteriori.

Rami spezzati, persiane, coperture in lamiera e altri oggetti pericolosi sono stati messi in sicurezza o rimossi.

Numerosi gli interventi, circa 50, anche per vari ascensori bloccati in tutta la città di Bolzano dovuti al black out che ha interessato, oltre al capoluogo, anche le zone della Bassa Atesina, di Merano e in parte la Val Venosta.

La situazione è rientrata nella normalità alle ore 12:30 circa. Il gestore della rete, Terna, sta effettuando gli accertamenti per risalire alle cause, che probabilmente sono dovute a danni causati dal forte vento su una linea principale di alta tensione.

Vento forte anche nel Bellunese

Raffiche di vento molto forti, si sono concentrate martedì mattina nella zona della Val di Gares – in Agordino – e hanno addirittura scoperchiato un hotel.

La tromba d’aria, con raffiche di 120 km orari, si è concentrata in via Xaiz, comune di Canale d’Agordo scoperchiano l’albergo “Val di Gares”, che in questo momento non aveva ospiti e una vicina abitazione. Sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri arrivati da Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno provveduto con l’ausilio dell’autoscala alla messa in sicurezza delle lamiere pericolanti. Altri due interventi sempre lamiere divelte sono state eseguite su altre due abitazioni sempre nella stessa via.

In breve

A Bolzano è stato riaperto come previsto il tratto di statale 12 compreso tra l’accesso al tunnel del Virgolo e ponte Vigolo, chiuso per consentire di completare le operazioni di disgaggio, pulizia e messa in sicurezza della parete sovrastante all’indomani della demolizione con esplosivo di un costone di roccia pericolante. Per consentire il riposizionamento di un faro dell’illuminazione spostato dalla sua sede originale proprio per i lavori di disaggio della parete rocciosa del Virgolo, mercoledì 12 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00, la statale 12 sarà nuovamente chiusa al traffico nello stesso tratto di strada. Nei giorni successivi, l’installazione di una nuova barriera paramassi potrebbe comportare la chiusura temporanea del tratto di strada compreso tra il tunnel e ponte Virgolo.

I carabinieri di Selva Val Gardena e di Ortisei hanno denunciato un uomo di 20 anni e due donne di 22 e 27 anni, tutti cittadini slovacchi domiciliati a Bolzano. Senza precedenti specifici, i tre, avrebbero compiuto tre furti in hotel ad inizio gennaio in tre differenti hotel di Selva Val Gardena, nel corso dei quali hanno sottratto da alcune stanze di turisti, telefoni, dispositivi elettronici e denaro contante per circa 6.500 euro.

Il questore di Bolzano ha disposto la chiusura per sette giorni della sala scommesse di via Garibaldi 4 a Bolzano. Il procedimento amministrativo, formalmente attivato già nei giorni scorsi – si legge in una nota della Questura – si è reso necessario sulla base di iniziali segnalazioni e successivi accertamenti della situazione di degrado e di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini determinata dalla presenza di numerose persone che, soprattutto nella stagione invernale, entrano ed escono dal locale per giocare, permanendo poi per gran parte della giornata all’esterno dando spesso luogo a litigi, aggressioni e risse ed insultando ed aggredendo verbalmente gli abitanti del condominio sovrastante, fino a svolgere attività illecite nel settore degli stupefacenti. La sospensione, temporanea, è quindi finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori violazioni e dare un segnale, sia al gestore che alla sua clientela, sulla necessità di un immediato cambio di rotta.