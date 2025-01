“Black out 2” vince ‘facile’ contro “Zorro”: la serie su Rai 1 fa il 17,1%

Posted on

Quasi un miliardo di euro sara’ speso per la cena della vigilia che vedra’ al centro del menu il pesce, che registra proprio in questi giorni il consumo piu’ elevato dell’anno. E’ quanto stima ImpresaPesca Coldiretti in vista dell’ appuntamento del 24 dicembre che vede l’immancabile presenza del pesce sulle tavole degli italiani, dal capitone […]