BIT Milano, “Cortina d’Ampezzo: la storia incontra il futuro” verso il 2021, cartella stampa anche anche in ladino

Alla Borsa Internazionale del Turismo, Cortina protagonista con la Fondazione Cortina 2021 e l’Union de i Ladis d’Anpezo presso lo stand della Regione Veneto. Come tradizione vuole, verrà presentata la cartella stampa estate 2017 in cui, accanto alla lingua nazionale, comparirà il ladino

NordEst – Appuntamento alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano lunedì 3 aprile, alle ore 11.30, presso lo stand della Regione Veneto per la conferenza di Cortina, che vedrà protagonisti l’Union de i Ladis d’Anpezo e la Fondazione Cortina 2021.

La conferenza offrirà l’occasione, come ogni anno, per lanciare la cartella stampa estate con tutte le novità e le proposte per la bella stagione. Accanto alla lingua nazionale comparirà nuovamente il ladino, per sottolineare il legame con il territorio di una destinazione turistica che, mentre punta a rinnovarsi, conserva l’amore e il rispetto per le proprie radici e la propria storia.

La novità del ladino

Un aspetto, quello dell’eredità culturale e di costume, che fa di Cortina una località dal carattere inconfondibile a livello internazionale, in grado di fare tendenza. Accanto all’italiano infatti e alle lingue internazionali, anche il Ladino, sarà ora nei materiali di Cortina.

Doppi titoli

Benvenuti a Cortina/Ben Ruade cà in Anpezo, saluto istituzionale e introduzione programmatica alla cartella stampa; La Cortina di domani, oggi/Da cà inaante, con le novità di Cortina, dalle nuove strutture e aperture ai nuovi materiali informativi; Cortina: a ciascuno il suo ritmo/A dute el so, con le numerose attività per gli appassionati di corsa, arrampicata, bicicletta, escursioni e gli eventi dei più diversi sport estivi per adulti e bambini; Cortina da scoprire/Pizora robes e gran fate da saé, dedicato ai luoghi e ai personaggi illustri, che hanno fatto la storia della Regina delle Dolomiti, ma anche alle curiosità e ai piccoli misteri di una località che non smette di stupire e svelarsi; Cortina: stare bene in montagna/Col cuor contento, con le proposte per stare bene e arricchire se stessi in centro e in quota.