Bimbo tedesco di 8 anni muore in montagna

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Precipita davanti agli occhi del padre

Bolzano – Un bambino tedesco di 8 anni è morto per un incidente in montagna avvenuto nei pressi dei Laghi di Campolago nell’area di Maranza in Alto Adige. Il ragazzino, assieme ai genitori e ai due fratelli, stava percorrendo un sentiero che dalla stazione a monte di una funivia a quota 2400 conduce ai laghi.

Il sentiero presenta alcuni tratti attrezzati ed è considerato di media difficoltà. Una volta superato uno dei punti più critici del percorso, il bimbo ha messo un piede in fallo in un tratto molto esposto del sentiero, precipitando per oltre 200 metri.

I familiari hanno subito dato l’allarme, ma quando sul posto è giunto un elicottero della protezione civile per il piccolo ormai non v’era più nulla da fare. La salma è stata recuperata e portata a valle con l’elicottero.