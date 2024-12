Bimbo ferito da una motoslitta sull’Alpe Tognola: indagato il conducente

Nuovi sviluppi giudiziari in seguito all’incidente nel quale è rimasto coinvolto un bimbo di 7 anni, lunedì 16 dicembre

San Martino di Castrozza (Trento) – Il ragazzino, è salito su una motoslitta in dotazione alla polizia che cura il servizio piste sull’Alpe Tognola, a San Martino di Castrozza, dove è avvenuto l’incidente. In questi giorni, è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo.

La motoslitta – ferma nel momento in cui è salito il bambino – si sarebbe poi mossa provocando la caduta del piccolo e travolgendolo. Dopo il ricovero in rianimazione all’ospedale Santa Chiara, le sue condizioni stanno migliorando. Ha riportato una frattura del bacino e lo schiacciamento dell’addome, ma ora non è più in pericolo di vita. La Procura ipotizza il reato di lesioni personali. Il bimbo veneto, è figlio di un poliziotto in pensione.