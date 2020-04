Bimbo cade da secondo piano casa, grave a Cles

Posted on

Ancora poche ore per tracciare il futuro: giovedì 31 gennaio alle ore 20 chiuderanno le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2019-2020 NordEst – Dopodiché, soprattutto per chi dovrà iniziare la prima classe delle superiori, il tempo sarà (tranne casi eccezionali) definitivamente scaduto. Perciò, anche gli ultimi indecisi sono chiamati a rompere gli […]