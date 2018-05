Bimba vola da terrazza a Treviso: arrestata madre

Connect on Linked in

Treviso, accusa tentato omicidio. Donna con problemi psichici

NordEst – I carabinieri di Treviso hanno arrestato una donna con l’accusa di tentato omicidio della figlia di 3 anni, caduta ieri dal terrazzo di casa, a un’altezza di 6 metri, procurandosi gravi contusioni. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata al termine di accertamenti e interrogatori.

Il fatto è accaduto a Mogliano (Treviso) e ci sono volute ore all’Arma per accertare la dinamica dell’incidente. Al momento della caduta in casa c’erano la madre e il padre, che non è indagato, e la piccola che è caduta dal terrazzo finendo, fortunatamente, sull’erba. E’ stato un vicino di casa a chiamare i soccorsi. I Carabinieri hanno puntato l’attenzione sulla madre la quale ha avuto un comportamento subito dopo l’accaduto che ha fatto sorgere sospetti. Con il passare delle ore gli inquirenti hanno delineato un quadro ben diverso da quello che si pensava fosse un incidente domestico.

In breve

Il corpo di una persona è stato trovato in un cantiere edile a San Martino Buon Albergo (Verona) – Sul posto, assieme agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Un morto e tre feriti su Passante Mestre – Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente, domenica sera, sul Passante di Mestre, poco dopo il casello di Spinea, nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Una delle due vetture è rimasta ferma in corsia di sorpasso, dopo essere finita contro il sicurvia laterale, l’altra invece si è cappottata sulla corsia di emergenza. Da quest’ultima è stata estratta dai soccorritori una ragazza di 28 anni della provincia di Napoli che è deceduta quasi subito. Tre i feriti tra gli altri occupanti delle vetture, tutti non gravi, tra i quali la conducente dell’auto cappottata, sorella della vittima. Sul posto hanno operato il Suem-118, i Vigili del Fuoco, la polstrada e Cav, con i tecnici coordinati dal Centro Operativo di Mestre. L’incidente, visto il traffico non particolarmente sostenuto a quell’ora, non ha provocato incolonnamenti. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati si è viaggiato in un primo momento solo in corsia centrale, successivamente anche in corsia di sorpasso.

Venezia ha rinnovato il secolare ‘sposalizio del mare’, ovvero la Festa della ‘Sensa’ (Ascensione) – La città lagunare ricorda la partenza del doge Pietro Orseolo II nell’anno 997 per liberare le isole istriano-dalmate invase dagli sloveni.