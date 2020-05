Bimba soccorsa a Primiero: nebbia e pioggia non fermano l’eliambulanza (VIDEO)

Intervento primario di Trentino emergenza, mercoledì pomeriggio a Primiero per una bimba che ha accusato un malore in zona. In mattinata operaio ferito e soccorso dall’elicottero anche a Peio

Primiero (Trento) – È accaduto poco dopo le 14 di mercoledì pomeriggio. L’equipe medica è arrivata in valle per prestare soccorso ad una bimba molto piccola, che ha accusato un malore a Primiero.

L’elicottero è entrato in valle, nonostante la pioggia e la nebbia di queste ore. Dopo aver spento i motori in piazzola a Transacqua, l’equipe sanitaria è intervenuta per prestare le prime cure alla bambina e successivamente è stata trasferita in ambulanza nella caserma dei Vigili del fuoco.

Dopo le 15 il decollo del velivolo da Primiero con la piccola a bordo, trasferita in ospedale per le cure del caso. In piazzola a Transacqua, come di consueto, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Primiero per il supporto all’eliambulanza.

Le immagini dell’elisoccorso in valle



In breve

Elicottero mobilitato anche a Peio mercoledì mattina per un operaio di 56 anni, dipendente della società Hydro Dolomiti Energia, caduto verso le 11.30 da un muro di una altezza di circa 5 metri nei pressi della Centrale idroelettrica Malga Mare. E’ stato portato in elicottero all’ospedale S. Chiara.