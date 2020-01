Bimba muore a 10 anni in Cadore, dolore nel Bellunese e all’Ulss Dolomiti

La bambina, Giulia De Bernardin, si è alzata lamentando un forte mal di testa e poco dopo la situazione è precipitata. Con lei c’era la mamma – medico all’ospedale San Martino di Belluno – che ha subito cercato di rianimare la figlia mentre a San Pietro arrivava l’eliambulanza. Un’intera comunità in lutto per la tragica scomparsa

NordEst – Dolore nel bellunese per la scomparsa di una bambina asoli 10 anni, figlia di uno stimato medico che opera all’ospedale di Belluno.

Una bimba bellunese di 10 anni è deceduta venerdì, dopo essere stata trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, dove era in vacanza con la nonna e con la propria madre, medico.

La piccola lamentava dolori alla testa e subito dopo ha accusato il malore. All’origine della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, probabilmente un evento cerebrale, un aneurisma.

Il dolore dei colleghi

L’Ulss Dolomiti tutta si stringe alla dottoressa Casanova, stimato medico in servizio al Pronto Soccorso di Belluno e a tutta la sua famiglia per l’improvvisa perdita della piccola figlia. La direzione e tutta l’Azienda è profondamente colpita e addolorata per il grave lutto.

«Da genitore, non riesco a trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento ed il senso di angoscia che una perdita così repentina genera. Rimane la volontà di esprimere, a nome mio e dell’azienda ULSS Dolomiti, una profonda partecipazione a questo dolore che ha colpito la famiglia e scosso l’intera comunità», commenta il direttore Generale Adriano Rasi Caldogno.

