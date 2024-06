“Biciclettando”, in bici più sicuri con la Polizia locale di Primiero

L’iniziativa, che si è svcolta nei giorni scorsi al parco Vallombrosa di Primiero, è dedicata ai bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria che comprende i plessi scolastici di Tonadico, San Martino di Castrozza, Mezzano, Canal San Bovo e dell’Istituto Salesiano “Santa Croce” di Mezzano

Primiero (Trento) – Il programma per l’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto 172 bambini, che dal mese di febbraio al mese di maggio, si sono impegnati in lezioni teoriche effettuate in classe dalla Polizia Locale e lezioni pratiche con la bicicletta svoltesi nei vari plessi scolastici grazie a 7 volontari Istruttori della scuola “Primiero Bike”.

Il programma si è concluso lo scorso 10 maggio 2024 presso il Parco Vallombrosa dove i bambini hanno affrontato tre prove: un test teorico, uno pratico ed uno tecnico, questi ultimi con la bicicletta. All’interno del Parco è stato realizzato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza un percorso ciclabile con segnali verticali e orizzontali che i bambini praticano non solo per il test finale del progetto, ma anche con genitori e famigliari in ogni momento dell’anno.

Alla giornata conclusiva hanno partecipato 87 bambini delle classi terze ed hanno collaborato insieme agli insegnanti di riferimento, la Polizia Locale, gli istruttori di Primiero Bike e i Nonni Vigili volontari sul territorio, sempre presenti nei servizi presso le scuole e nelle varie attività che vedono coinvolti i bambini. E’ stata l’occasione per i bambini di mettere in pratica le regole acquisite nel corso delle lezioni, ma soprattutto per conseguire il patentino del ciclista personalizzato per ogni piccolo partecipante, tra tanti sorrisi e importanti nozioni di sicurezza stradale.

