In bici al lavoro con Trentino pedala

Nel mese di luglio ogni settimana saranno sorteggiati quattro vincitori

Trento – Fino al 31 luglio il cicloconcorso “Trentino pedala”, promosso dall’Assessorato alle infrastrutture e ambiente – Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, si arricchisce della nuova iniziativa “In bici al lavoro”. Con questa proposta si vogliono premiare coloro che, per tutto il tragitto o solo per una parte, utilizzano la bicicletta per andare a lavoro.

Ci si può iscrivere tramite l’email inviata a tutti i partecipanti del cicloconcorso, oppure direttamente sul sito www.trentinopedala.tn.it effettuando il login. Ogni settimana saranno sorteggiati e chiamati quattro vincitori. Chi è tra questi, e quel giorno sarà andato al lavoro in bicicletta, potrà vincere uno dei seguenti premi: kit multi attrezzi, borraccia termica, fasce riflettenti con fissabili con velcro o una tessera prepagata per il trasporto pubblico trentino (compreso bike-sharing E-motion).

Ad oggi sono 1.850 i partecipanti a Trentino pedala, 164 le organizzazioni che vi hanno aderito, 527.604 i chilometri percorsi, 51.195 i kg di CO2 risparmiati e 123.276 euro non spesi in carburante. C’è comunque tempo, fino al 16 settembre, per iscriversi a Trentino pedala e percorrere almeno 100 chilometri, come previsto dal regolamento.

Informazioni e iscrizioni su www.trentinopedala.tn.it