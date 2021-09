Vanoi in festa per i 50 anni della biblioteca: dagli scatti di Faganello al primo computer, dai vinili di “Mansua”, ai ‘noir’ dell’epoca

Mezzo secolo di emozioni e di cultura, ma anche di vera innovazione in valle. Dallo svilluppo delle foto in camera oscura, ai primi corsi di inglese, dai vinili dell’indimenticabile “Mansueto”, ai primi libri ‘noir’ dell’epoca, fino alle mostre, ai molti autori ospitati e ai lentissimi personal computer collegati in rete via modem

Canal San Bovo (Trento) – La biblioteca di Canal San Bovo festeggia 50 anni di storia e di vita comune. Una lunga avventura fatta di passione e di cultura, ma prima di tutto, di persone, di sorrisi e ricordi, che l’hanno fatta crescere giorno dopo giorno, in questi 50 anni intensi.

Ecco allora che le foto del grande fotografo trentino, Flavio Faganello, ma anche i ricordi d’archivio dell’alluvione 1966 dello scomparso Paolo Cavagnoli o i libri del maestro Ferruccio Romagna, dedicati alla valle, così come i vinili di “Mansueto Sperandio” (nello scatto di Giancarlo Rado), diventano ancora oggi preziosi pezzi di un grande puzzle, che racconta la storia di una comunità di montagna, davvero speciale.

Emozioni uniche, quasi irripetibili in tempi di tecnologia e di social, erano anni di rapporti umani sinceri e di attività che lasciavano un segno indelebile in tutti noi. Chi può dimenticare quella prima camera oscura in biblioteca, per sviluppare le foto in bianco e nero? Sfogliando quelle foto del Vanoi, sembra di rivivere un viaggio nella storia: fatto di persone speciali, che non possiamo dimenticare.

Buon Compleanno Bilblioteca e grazie per tutto quello che ci hai regalato… giorno dopo giorno, nei rigidi inverni sfogliando un libro di avventure, o le prime riviste patinate, guardando un film in vhs o leggendo la ‘Gazzetta’ prima di un esame. Ma anche nelle caldi estate, con le prime connessioni ad internet… e quelle email inviate oltreoceano… rimarranno per sempre nei nostri cuori… Del resto si dice che la vita inizia a 50 anni… quindi il nostro viaggio, è solo all’inizio… Buon Compleanno Biblioteca!

La biblioteca di Canal San Bovo nel 1984

fotografata da Flavio Faganello

L’arrivo di internet e la prima rete

La storia del centro di prestito

Aperta nel 1971, è biblioteca di pubblica lettura di base, organizzata per rispondere alle richieste del pubblico di tutte le età. Dedica particolare attenzione alle esigenze del proprio territorio, valorizzato anche dai progetti dell’ecomuseo del Vanoi; per questo, fra le peculiarità del patrimonio della biblioteca si trovano approfondimenti legati alle tematiche ecomuseali, fra cui la Prima Guerra Mondiale.

La biblioteca organizza varie iniziative di promozione alla lettura, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti locali; in particolare con il Gruppo Punto Pace Vanoi, realizza mostre bibliografiche, letture animate per bambini e ragazzi, serate culturali e presentazioni di libri e film. Inoltre, in primavera e in autunno propone apprezzati corsi di lingua straniera e di informatica ma anche incontri con l’autore e mostre. La Biblioteca di Canal San Bovo collabora da tempo con la Biblioteca intercomunale di Primiero per la gestione unitaria della Pagina Facebook delle biblioteche del territorio di Primiero e per progetti di invito alla lettura rivolti alle scuole locali.

La valle del Vanoi nel 1971

La festa per i 50 anni a Canal San Bovo

In questi giorni, la biblioteca di Canal San Bovo festeggia i suoi primi 50 anni con molte iniziative che prenderanno il via venerdì pomeriggio 24 settembre e proseguiranno fino a sabato sera 25 settembre. Tutti gli eventi sono consultabili a questo link: