Biblioteca Intercomunale di Primiero, ottimi dati nel 2018. Weekend ricco di appuntamenti culturali nelle Valli

Anno ricco di soddisfazioni il 2018 per la Biblioteca intercomunale di Primiero

Primiero (Trento) – Le presenze della Biblioteca, ricavate dalla proiezione su base annua dei dati rilevati e riferiti a tre settimane campione, sono infatti 28.848 con un incremento del 34% pari a quasi 7.300 unità. La frequentazione media giornaliera del servizio registra ben 100 utenti, con un evidente aumento in sede a Fiera, che ha funzionato per 288 giorni, con 91 utenti (erano 62 nel 2017) e 28 (dato sostanzialmente stabile) al Punto Lettura di Mezzano che ha ben operato per 94 giorni, erogando servizi e prestando 1.278 libri soprattutto per ragazzi (il 45%), con una buona affluenza e un raddoppio, rispetto al resto dell’anno, del numero mensile dei prestiti nei mesi di luglio e agosto.

A confermare il trend positivo anche il numero degli iscritti: sono infatti 2.239 gli utenti abilitati all’utilizzo dei servizi della Biblioteca: 1.398 residenti, 762 esterni e 79 altri soggetti. Un rimarchevole l’aumento del 27,65%, ovverosia di 485 unità. I nuovi iscritti, indice di attrattività della biblioteca, sono stati 404 di cui 155 locali, 196 turisti e 53 istituti. Quest’ultimi sono rappresentati soprattutto dalle scuole materne locali, che si affidano alla biblioteca per rifornirsi di libri per bambini da utilizzare nelle attività didattiche: i prestiti a questi sono stati 623. Interessante è anche il dato degli iscritti attivi, che hanno utilizzato il servizio prestito per ben 6.018 volte con una media mensile di 502; era di 347 nel 2017 e di 448 nel 2016. Dati che indicano una buona affermazione, apprezzamento e fidelizzazione da parte dei cittadini nei confronti del servizio Biblioteca. A fronte di un patrimonio che a fine dicembre 2018 contava 50.477 documenti, è di 17.975 il numero dei prestiti (esclusi i 482 rinnovi) registrati nel 2018 con un aumento di ben 2.346 unità rispetto all’anno precedente.

Sono soprattutto libri, poco più di 14.000, ma anche dvd 3.500 i materiali prestiti; e poi altro materiale come arretrati delle riviste, file di documenti digitali. Molti e in aumento i prestiti a ragazzi e bambini: sono infatti 4.312, mentre i libri per ragazzi e bambini prestati sono ben 5.583. Le copie prestate mensilmente sono 1.498, con picchi in concomitanza con la stagione turistica nei mesi di luglio (2.363) e agosto (2.778), dove tra l’altro, in momenti diversi, si è rilevato nella sede di Fiera un numero simultaneo di 48 e 51 avventori in due occasioni nel tardo pomeriggio e di 63 persone in una occasione mattutina.

Tra il 35/40% delle persone che frequentano la biblioteca (da 10.100 a 11.540 utenti) usufruisca almeno una volta e almeno di uno dei servizi in sede: la consultazione bibliografica, la lettura di quotidiani e riviste, l’utilizzo dei PC, il servizio internet wi-fi, la richiesta di informazioni di vario genere, ma anche utilizzo degli spazi per studio o attività di ascolto o ricreative. Non va dimenticato l’utilizzo del prestito digitale “esternalizzato” offerto dalla Biblioteca tramite la piattaforma MLOL, dove è possibile, previa iscrizione, effettuare gratuitamente i download di e-book e audiolibri o “sfogliare” online quotidiani e riviste.

Altro servizio di eccellenza fornito dalla Biblioteca con il Sistema bibliotecario trentino di cui è parte, è il prestito interbibliotecario, ovverosia il mutuo scambio tra biblioteche del Trentino che permette ai cittadini di ricevere gratuitamente presso la propria biblioteca libri e altri materiali individuati sul Catalogo bibliografico trentino appartenenti ad altre biblioteche. L’anno scorso la Biblioteca di Primiero ha prestato ad altre biblioteca tramite il Prestito interbibliotecario 723 documenti e ne ha richiesti e messi a disposizione dei propri iscritti ben 1.317.

Decine le attività indirizzate soprattutto alla promozione del libro e della lettura, ma anche corsi, conferenze sulla storia e cultura locali o attività seriali come il Gruppo di lettura e le letture dedicate ai più piccoli, che coinvolgono ogni anno centinaia di persone.