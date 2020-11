Biblioteca di Primiero, l’apertura al pubblico è sospesa fino al 3 dicembre, salvo nuove indicazioni

Chiudono le biblioteche per l’emergenza covid, ma si rinnovano i servizi alla comunità

Primiero (Trento) – Su indicazione dell’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e “secondo quanto previsto dal Protocollo per la gestione del rischio da Sars Cov2 nelle Biblioteche, si ritiene di garantire l’erogazione all’utenza del servizio di prestito con le modalità di sicurezza descritte dal Protocollo”, più nello specifico:

“…si ritiene importante mantenere attivi, nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, i servizi all’utenza, primi tra gli altri il prestito ed il prestito interbibliotecario. La “chiusura delle biblioteche” pertanto è limitata all’accesso dell’utenza alle attività in sede e non la sospensione di tutti i servizi che, al contrario, potranno trovare formule innovative per garantire l’accesso alla conoscenza, all’informazione ed allo svago. Le biblioteche potranno proseguire l’attività di prestito (su prenotazione telefonica o via mail seguendo il dettato del Protocollo di sicurezza sul lavoro per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nelle BIBLIOTECHE sarà consentito l’accesso in biblioteca per il ritiro dei libri: l’utente dovrà seguire le indicazioni di sicurezza prescritte…”

La biblioteca garantisce il servizio di prestito interbibliotecario:

Puoi inoltrare e le tue richieste prevalentemente tramite telefono o e-mail.

Il ritiro dei libri è ancora possibile presso il bancone delle sedi, dotato di barriera in plexiglass al quale è possibile accedere, previo appuntamento telefonico, una persona (o gruppo familiare) alla volta, seguendo le indicazioni poste all'ingresso tra cui quelle di sicurezza sanitaria, in particolare: non avere una temperatura superiore ai 37,5°, indossare la mascherina e sanificare le mani.

ti puoi trattenere solo il tempo necessario per espletare le procedure

per la sola restituzione puoi utilizzare la buchetta a lato della porta d'ingresso inserendo i libri e depositandoli nell'apposito contenitore.

Per reperire indicazioni su libri o DVD di interesse viene suggerito di accedere al Catalogo Bibliografico Trentino in internet eseguendo la ricerca "ex libris discovery trentino" o aprendo il collegamento al seguente indirizzo: https://strutture-provincia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39SBT_INST:39SBT_VU1

Si possono quindi prenotare libri e DVD o altro di interesse al telefono 0439 762344 o via mail primiero@biblio.infotn.it

Sono inoltre disponibili le risorse digitali (e-book, audiolibri, riviste, quotidiani e altro ancora) consultabili on-line dal catalogo di Media Library on Line. Per l'autorizzazione di accesso alla piattaforma digitale (MLOL) chiedi informazioni e modalità di iscrizione ai bibliotecari (per telefono o e-mail).

( consultabili on-line dal catalogo di Per l’autorizzazione di E’ in fase di valutazione, unitamente e con il coordinamento dell’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino, la possibilità di organizzare il prestito a domicilio mediante associazioni e/o volontari. Segui la biblioteca su facebook, dove troverai segnalazioni sulle novità e proposte di lettura.