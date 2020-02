Biblioteca di Primiero, 51mila documenti e frequentazione media giornaliera di 83 utenti, picco in stagione

Le copie prestate mensilmente risultano essere 1.450, con picchi in concomitanza con la stagione turistica nei mesi di luglio (2.725) e agosto (2.526) in aumento anche rispetto al 2018. Dopo la straordinaria performance registrata nel 2018, il 2019 si presenta come un anno di assestamento. Molto apprezzati anche i servizi

Primiero (Trento) – Il 2019 è stato un anno segnato da nuovi progressi per la Biblioteca intercomunale di Primiero. “Alcuni eventi in particolare – spiega il responsabile, Mariano Longo – hanno certamente influito negativamente sull’andamento annuale. In particolare il blocco del servizio catalogazione centrale che ha rallentato se non impedito la messa a disposizione al pubblico delle novità editoriali, prime promotrici della frequentazione dei lettori in biblioteca. È comunque sempre buono il gradimento del Servizio Biblioteca e apprezzati sono i rinnovati e accoglienti ambienti della sede di Fiera. Ne sono indici l’affluenza e soprattutto l’utilizzo delle risorse della Biblioteca e a dircelo sono i dati statistici rilevati per l’anno appena concluso”.

Le presenze

Ricavate dalla proiezione su base annua dei dati puntualmente rilevati e riferiti a tre settimane campione significative di periodi omogenei di attività della biblioteca (comunque soggette a varianti occasionali), sono infatti 25.020 in decremento rispetto al 2018, con una frequentazione media giornaliera del servizio di 83 utenti: sono 79 (erano 62 nel 2017) nella sede di Fiera, che ha operato per 300 giorni, e 26 (dato sostanzialmente stabile) al Punto Lettura di Mezzano.

I cittadini abilitati all’utilizzo dei servizi della Biblioteca sono 2.086, con una contrazione rispetto al 2018 del 6.8 %: di questi 1.301 sono i residenti, 736 gli esterni, soprattutto turisti. I nuovi iscritti, sono 274 di cui 95 locali, 156 ospiti e 23 gli enti e gli istituti.

Quest’ultimi (complessivamente 49) sono rappresentati in particolare dalle scuole materne e primarie locali, che si affidano alla biblioteca per rifornirsi di libri per bambini da utilizzare nelle attività didattiche: i prestiti a questi sono stati 312. Al trend annuale si affianca il dato degli iscritti attivi che hanno utilizzato il servizio prestito per ben 5.592 volte, con una media mensile di 466 (era di 347 nel 2017 e di 448 nel 2016).

“Dati – sottolinea Mariano Longo – che indicano sicuramente un buon apprezzamento e fidelizzazione da parte dei cittadini nei confronti del servizio Biblioteca. Il Punto Lettura di Mezzano ha ben operato, nei 94 giorni di apertura, erogando servizi e prestando 1.371 libri soprattutto per ragazzi (il 49%del totale), con una affluenza costante confermando il suo andamento positivo”.

Il patrimonio

Con un patrimonio che a fine dicembre 2019 contava 51.107 documenti, è di 17.393 il numero dei prestiti (esclusi i 442 rinnovi) registrati nel 2019 con un una diminuzione contenuta di 582 unità rispetto all’anno precedente (che aveva registrato uno straordinario +2.346). I documenti prestati sono soprattutto libri, poco più di 13.650, ma anche dvd 2.850 e altro materiale come arretrati delle riviste e file di documenti digitali.

I prestiti a ragazzi e bambini sono stati 3.527, mentre i libri per ragazzi e bambini prestati sono ben 5.108, pari al 29.37% del totale. Le copie prestate mensilmente risultano essere 1.450, con picchi in concomitanza con la stagione turistica nei mesi di luglio (2.725) e agosto (2.526) in aumento anche rispetto al 2018.

I servizi

È stato evidente il buon utilizzo dei servizi in sede: si stima infatti che tra il 35/40% delle persone che hanno frequentato la biblioteca (quindi dagli 8.700 ai 10.000 cittadini) abbia usufruito, perlomeno una volta e almeno di uno, dei servizi in sede: la consultazione bibliografica, la lettura di quotidiani e riviste, l’utilizzo dei PC, il servizio internet wi-fi, la richiesta di informazioni di vario genere, ma anche utilizzo degli spazi per studio o attività di ricreative.

Il prestito digitale

Non va dimenticato l’utilizzo del prestito digitale “esternalizzato” offerto dalla Biblioteca tramite la piattaforma MLOL, dove è possibile, previa iscrizione, effettuare gratuitamente i download di e-book e audiolibri o “sfogliare” online quotidiani e riviste. Altro servizio di eccellenza fornito dalla Biblioteca congiuntamente al Sistema bibliotecario trentino di cui è parte, è il prestito interbibliotecario, ovverosia il mutuo scambio tra biblioteche del Trentino che permette ai cittadini di ricevere gratuitamente presso la propria biblioteca libri e altri materiali individuati sul Catalogo bibliografico trentino appartenenti ad altre biblioteche. Nel corso del 2019 la Biblioteca di Primiero ha prestato ad altre biblioteca tramite il prestito interbibliotecario 1.013 documenti e ne ha richiesti e messi a disposizione dei propri iscritti 1.406.

Numerose le attività

“Un accenno finale – conclude il responsabile della Biblioteca – va fatto infine alle decine di attività indirizzate soprattutto alla promozione del libro e della lettura, ma anche corsi, conferenze sulla storia e cultura locali o attività seriali come il Gruppo di lettura e le letture dedicate ai più piccoli, che coinvolgono ogni anno centinaia di persone.

In conclusione anche per l’anno 2019 la Biblioteca di Primiero si conferma quale “agenzia” culturale di riferimento per tutti: giovani e meno giovani, residenti e turisti, che possono grazie, ai servizi e agli spazi offerti, soddisfare le proprie esigenze di informazione o di svago. Ma si è confermata anche come luogo accogliente di socializzazione e di aggregazione per riconoscersi come comunità o sentirsi accolti come graditi ospiti”.