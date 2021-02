Biblioteca di Canal San Bovo e Croce rossa insieme per consegnare libri e dvd a casa

BIBLio a casa (tua) è il nuovo servizio gratuito di prestito a domicilio che le biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino mettono in campo grazie alla collaborazione del volontariato di cittadini ed associazioni. Ma da alcune settimane è disponibile anche il prestito digitale, già operativo da tempo a Primiero

Canal San Bovo (Trento) – Ci si può rivolgere alla Biblioteca di Canal San Bovo per ricevere libri, film e riviste con consegna settimanale direttamente a casa. Il servizio è rivolto a tutti i residenti nel Comune di Canal San Bovo in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Gruppo di Canal San Bovo.

Dai giorni scorsi, è stata inoltre attivata la piattaforma di prestito digitale MLOL per il prestito digitale di e-book, audiolibri, riviste, quotidiani, musica, film, corsi di formazione online e molto altro ancora consultabili in rete sul catalogo di MediaLibraryOnLine (MLOL) 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se non sei ancora in possesso di un accesso alla piattaforma digitale (MLOL) chiedi informazioni e modalità in Biblioteca.

Per tutte le informazioni contatta la Biblioteca via telefono 0439/719990, email: biblioteca@comune.canalsanbovo.tn.it