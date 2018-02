Biancofiore, Boschi autonomista è fake. Brunetta, anomalo che Svp voti con eredi comunismo

Connect on Linked in

Visita in Trentino Alto Adige per il capogruppo Forzista, Renato Brunetta

Bolzano – “E’ un’anomalia che la Südtiroler Volkspartei, partito storico, importante, serio, che partecipa al Partito popolare europeo, in Italia voti con la sinistra, con gli eredi del Pci-Pds-Ds-Pd, cioè i comunisti”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad una conferenza organizzata a Trento da Michaela Biancofiore.

“E’ anacronistico – ha aggiunto – speriamo possano cambiare orientamento. E comunque, speriamo che dopo la nostra vittoria alle politiche le cose possano cambiare anche anche in questa regione”.

Brunetta ha accennato anche all’incontro di fra Reinhold Messner e Maria Elena Boschi. “E’ stato un endorsement da carosello, la politica è una cosa seria. Non penso che stupidaggini come queste possano spostare equilibri”, ha detto Brunetta. “La Boschi – ha aggiunto – la conoscono tutti, a Bolzano e nel Paese, e sarà giudicata per i disastri fatti in questi anni”.

“Maria Elena Boschi sostiene che le sue affermazioni contro l’autonomia siano una fake news, l’unica fake news è lei stessa”. Lo ha ribadito Michaela Biancofiore durante un comizio a Bolzano. “Lei – ha detto Biancofiore – infatti non è altoatesina, non sa nulla dell’Alto Adige, non sa cosa significa nascere e crescere da italiana in Alto Adige”.

“Boschi – ha proseguito la deputata Fi – è il petalo appassito del giglio magico di Renzi”. “Siamo – ha aggiunto Biancofiore – autonomisti convinti, ma con gli italiani da protagonisti. Sogniamo un’autonomia arcobaleno che è di tutti e non appartiene a Svp, Patt, Upt oppure Pd”. Anche i sudtirolesi di lingua tedesca si riconoscono nel programma di Forza Italia, ha detto Biancofiore.