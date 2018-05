Biancofiore aggredita in tentata rapina a Roma

Print This Post

“Episodio scioccante, orgogliosa delle forze dell’ordine”

Roma – Brutta avventura la scorsa notte per la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore aggredita durante un tentativo di rapina in via Nazionale, al centro di Roma.

La deputata, che intorno all’una stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che nel tentativo di rubarle il cellulare l’ha spinta contro il muro. Lei ha reagito e l’uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno arrestato.

“Purtroppo mercoledì sera – riferisce Biancofiore – in pieno centro, sono stata vittima di un tentativo (fallito) di rapina da parte di un ragazzo 23enne sudanese. La fortuna ha voluto che quei due carabinieri passassero in quel preciso momento, arrestando il giovane. Il loro intervento si è rivelato prezioso per la tutela della mia persona, assicurando l’ennesimo delinquente alla giustizia.

È un bene per le nostre strade, dove purtroppo a volte l’incolumità dei cittadini è messa al repentaglio, avere persone così dedite al loro lavoro e dotati di sangue freddo necessario per intervenire in situazioni di pericolo simile. L’episodio accaduto è stato personalmente scioccante, ma mi ha reso ulteriormente orgogliosa delle nostre Forze dell’Ordine”, conclude la deputata.