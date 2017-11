Berlusconi a Merano il giorno dell’udienza

Connect on Linked in

“Spero che in tempi brevi la corte accolga mio ricorso”

Bolzano – Nel giorno dell’udienza della corte di Strasburgo che dovrà decidere se alle prossime elezioni sarà candidato o meno, Silvio Berlusconi si trova a Merano, dove è arrivato martedì in mattinata e dove rimarrà fino a venerdì.

Il Cavaliere, a differenza delle volte precedenti, non stacca la spina con la politica ma prosegue nell’obiettivo di volersi riappropriare della scena prima ancora che la campagna elettorale abbia inizio ufficialmente.

Una strategia che ha come obiettivo quello di evitare che tutto ruoti intorno ad un sentenza che salvo sorprese non arriverà prima di sei, otto mesi: “Spero che in tempi brevi la corte accolga il mio ricorso – ha detto – ma indipendentemente dalla candidabilità sarò in campo per portare il centrodestra al governo del paese”.